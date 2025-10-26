Китайский автопроизводитель Haval признал дефект, который может приводить к затоплению багажника у гибридного кроссовера Haval Raptor, сообщает CarNewsChina.

«Компания объяснила проблему плохим дренажем вокруг крышки зарядного порта, из-за чего в некоторых автомобилях вода просачивалась внутрь и скапливалась на полу багажника», — отмечает издание.

Производитель не уточнил, сколько автомобилей может быть затронуто проблемой. Haval запустил сервисную кампанию по проверке машин в своих официальных дилерских центрах.

Автомобили, у которых будет выявлена неисправность или риск её возникновения, отремонтируют бесплатно. Кроме того, компания намерена усовершенствовать конструкцию дренажной системы и усилить контроль качества.