Компания Fujitsu представила самый легкий ноутбук на рынке, модель FMV UX-K3, сообщает NotebookCheck.

Аппарат получил корпус из магний-литиевого сплава и карбона и небольшой 14-дюймовый экран, благодаря чему вес устройства составил всего 600 граммов, а толщина корпуса — 1,2 см. Для сравнения, предыдущая ультрапортативная модель Fujitsu — FMV Zero WU5/J3 — весила 634 грамма.

Для достижения рекордного веса разработчики пошли на компромисс с аккумулятором: его хватит примерно на 7 часов работы при воспроизведении видео. Ноутбук оснащен процессором Intel Core Ultra 7 255U с двумя производительными и десятью энергоэффективными ядрами, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

FMV UX-K3 получил веб-камеру 1080p со шторкой, порты USB-C, USB-A, HDMI, Ethernet, поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, а также картридер microSD.