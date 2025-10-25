В Испании полиция арестовала семерых человек, подозреваемых в серии необычных краж — преступная группа похищала уличные стулья из ресторанов и баров Мадрида и его окрестностей. Об этом сообщает издание Richmond Sentinel.

По данным Национальной полиции Испании, за август и сентябрь злоумышленники успели похитить более 1100 стульев из 18 заведений. Преступления совершались ночью: воры действовали тихо и аккуратно, забирая мебель, когда улицы пустели.

Ущерб от их «мебельного бизнеса» оценивается примерно в €60 тысяч. Правоохранители выяснили, что часть похищенной мебели продавалась не только внутри страны, но и в Марокко и Румынии.

Все задержанные — шесть мужчин и одна женщина — обвиняются в краже и участии в преступной организации.

Полиция отметила, что в Испании рестораны часто оставляют мебель на улице на ночь, связывая столы и стулья цепями. Однако преступники находили способы аккуратно разъединить конструкции и увезти мебель незаметно.