На президентских выборах в Ирландии победу одержала независимый кандидат Кэтрин Коннолли. Об этом официально заявила её основная соперница, представительница центристской партии «Фине гэл», Хизер Хамфрис, сообщает телеканал RTE.

«Кэтрин станет президентом всех нас. Она будет моим президентом. Я бы хотела пожелать ей всего самого наилучшего. Я ни о чем не жалею», — заявила Хамфрис.

Коннолли, выступая после предварительного подсчета голосов, отметила, что очень рада результату и поблагодарила всех избирателей, включая тех, кто не голосовал за неё. «Я хочу поблагодарить всех, даже тех, кто не голосовал за меня», — сказала она.

После подсчета 65% голосов Коннолли набирает 64%, а Хамфрис — 29%. Явка на выборах, по предварительным оценкам, составила около 40% от 3,6 млн граждан, имеющих право голоса.

Несмотря на то, что партия «Фине гэл» является частью правящей коалиции в Ирландии, их кандидат не смог обойти независимого конкурента.