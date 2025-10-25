Партия «Справедливая Россия» объявила о возвращении к своему прежнему названию, отказавшись от расширенной версии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Об этом сообщил председатель партии Сергей Миронов на съезде, состоявшемся 25 октября, передаёт издание «Подъём».

Объединённая структура с тройным названием появилась в 2021 году после слияния трёх партий: «Справедливая Россия», «За правду» (лидер — Захар Прилепин) и «Патриоты России» (лидер — Геннадий Семигин). Руководителями обновлённого объединения тогда стали главы вошедших партий.

Теперь партия решила вернуться к исходному названию, под которым она существовала на протяжении большей части своей истории.