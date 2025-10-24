Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании в Витебске заявил, что ему стало плохо от ситуации в регионе.

Ролик опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Он отреагировал на представленную ему статистику области словами «она печальная, она хуже, чем где-либо». Речь, в частности, идет о цифрах падежа скота. По его словам, этот показатель вырос на 140% по сравнению с данными прошлого года.

«Мне стало плохо вообще! Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области, ужасная безответственность снизу доверху», — сказал белорусский лидер.

Он назвал себя «эмоциональным и восприимчивым человеком», который хотел бы работать по-хорошему. Но с такими результатами работы чиновников это невозможно, заключил он.