Суд в Москве заочно арестовал президента группы компаний «Аури» и одного из акционеров ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» Мкртича Окрояна.

Как сообщает «Коммерсант», он проходит фигурантом по уголовному делу о поставке подшипников сомнительного происхождения для шасси военных транспортных самолетов Ил-76МД-90А. Из-за некачественных деталей пять самолетов вышли из строя. Нанесенный ущерб оценивается более чем в 229 млн руб (2,47 млн долларов США).

60-летний Мкртич Окроян был заочно арестован Тверским судом Москвы по обвинению в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа (ст. 201.1 УК РФ). Данная мера пресечения необходима для международного розыска. По данным “Ъ”, его причастность к махинациям была выявлена ГСУ СКР по Московской области во время расследования уголовного дела в отношении его родственника Никогоса Окрояна — директора ИТЦ — главного конструктора расположенного в промзоне на шоссе Энтузиастов Балашихинского литейно-механического завода (БЛМЗ).

Дело было возбуждено 16 июня 2025 года, а уже на следующий день фигуранта задержали, после чего следователи предъявили ему обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По ходатайству следствия все тот же Тверской суд отправил господина Окрояна в СИЗО.

Как следует из материалов дела, 43-летний Никогос Окроян в период с 2020 по 2023 год совершил хищение из бюджета более 229 млн руб. Эти средства были выделены БЛМЗ в рамках оборонного заказа на производство и поставку ПАО «Ил» 64 самолетных колес.

Осуществлявшие оперативное сопровождение этого дела сотрудники ФСБ установили, что руководство предприятия, чтобы не срывать оборонный заказ, приобрело для шасси подшипники неизвестного происхождения (из иной марки стали, с поддельными маркировками и паспортами завода-изготовителя). Из представленной заказчику документации следовало, что подшипники якобы были куплены у ОАО СПЗ.

В итоге использование фальсификата в составе колес привело к выходу из строя и приостановке эксплуатации пяти самолетов Ил-76МД-90А. Тем самым, считают правоохранители, был «причинен существенный вред охраняемым законом интересам государства в лице Минобороны России», а также нанесен ущерб обороноспособности и безопасности государства.

Защита арестованного топ-менеджера предприятия утверждает, что на момент расследуемых событий должность генерального директора ОАО БЛМЗ он не занимал, соответственно, не принимал решений о применении тех или иных комплектующих, в том числе подшипников, при исполнении договоров по поставке самолетных колес.

В ходе дальнейшего изучения изъятой на БЛМЗ документации было установлено, что все действия Никогос Окроян якобы согласовывал с Мкртичем Окрояном, президентом группы «Аури».

Именно поэтому дела в отношении обоих Окроянов СКР объединил в одно производство. Отметим, что в группу «Аури» помимо БЛМЗ, акционером которого были сам господин Окроян, а также его жена и сын, входит еще несколько работающих в том числе на оборонные нужды предприятий. Их владельцем также является Мкртич Окроян.