Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская отменила визит в Ереван, поскольку Литва не дала ей охрану.

Вильнюс отказался выделить Тихановской хотя бы одного сотрудника службы безопасности на «международное мероприятие», сообщают литовские СМИ.

«Да, могу подтвердить, что нам пришлось принять непростое решение отменить давно запланированный первый визит в Армению, приуроченный к пленарному заседанию Euronest. Это связано с решением прекратить предоставление личной охраны – Службы охраны руководства – за рубежом», – сказал советник Тихановской Денис Кучинский.