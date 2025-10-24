Президент Венесуэлы Николас Мадуро публично обратился к Дональду Трампу с просьбой не начинать военную операцию против его страны. Во время профсоюзного митинга в Каракасе Мадуро произнёс эмоциональную речь на английском языке, повторяя:
«Нет войне, только мир, навсегда, пожалуйста, пожалуйста…».
После выступления он пошутил, назвав свой английский «языком Тарзана».
Мадуро также обвинил США в ведении «психологической войны» против Венесуэлы, отметив, что американские войска развернуты в Карибском бассейне у побережья страны.