Посольство России во Франции обратилось к гражданам Франции с официальным заявлением.

«Россия никогда не имела и по-прежнему не имеет намерения нападать на Францию или любую другую страну Европейского союза — ни сегодня, ни через три-четыре года, ни в будущем», — говорится в нем.

В сообщении подчёркивается, что официальные власти Франции не должны доверять публикациям и сообщениям о якобы имеющихся у России планах агрессии.

Дипломаты призывают к сдержанности и стабильности в двусторонних отношениях, отмечая, что Москва не преследует цели вооруженного конфликта с Парижем и его союзниками.