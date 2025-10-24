В Иране вспыхнул резонансный скандал вокруг министра транспорта и градостроительства Фарзаны Садиги — единственной женщины в правительстве Масуда Пезешкиана.

После переговоров в Баку по проекту «Север–Юг» министр решила вернуться в Тегеран на машине, но, достигнув Ардабиля, захотела вылететь самолётом и отказалась проходить досмотр. Между ней и сотрудниками аэропорта вспыхнул конфликт, в ходе которого Садиги пригрозила «закрыть аэропорт».

На следующий день его директора уволили, что вызвало бурную реакцию в прессе. Консервативные круги обвинили министра в пренебрежении правилами, а сторонники реформ сочли инцидент попыткой давления на женщину-министра.

Главная интрига — непроверенная сумка, из-за которой всё началось. Её содержимое остаётся неизвестным: одни говорят о документах, другие — о личных вещах.