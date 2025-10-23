По версии Forbes Travel Guide, лучшей авиакомпанией мира стала дубайская Emirates. Об этом сообщается на сайте сервиса.

«Секрет успеха этого перевозчика заключается в постоянном совершенствовании каждого аспекта обслуживания пассажиров», — отметили специалисты Forbes.

В рейтинге по регионам лидером среди авиакомпаний США стала Delta Air Lines, которая уделяет особое внимание комфорту пассажиров и предоставляет, в том числе, бесплатный Wi-Fi.

Лучшей небольшой авиакомпанией эксперты признали американскую JSX, самолёты которой сравнивают с частными бортами благодаря просторным и комфортным салонам.