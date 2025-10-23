Герцогиня Сассекская Меган Маркл оказалась в центре новой волны критики после публикации фото своего завтрака. Снимок, размещённый в Instagram, показал тарелку с блином, жареным яйцом, помидорами черри и зеленью. Рядом на столе стоял бокал, в котором пользователи заподозрили шампанское.

Фотографию Меган сопроводила подписью: «Смесь для приготовления блинов, жареное яйцо и любые овощи из вашего холодильника — и получится весёлая и изысканная интерпретация любимого завтрака под названием “сэндвич”».

Однако вместо восторгов под публикацией появились резкие комментарии. Подписчики и читатели Daily Mail принялись обсуждать, не слишком ли часто герцогиня упоминает алкоголь.

«Художница-писательница Меган пьёт вино на завтрак…», — пишет один пользователь. «Алкоголь с утра?», — удивляется другой. «Кажется, у неё проблемы с алкоголем. Почти на каждом фото — бокал рядом», — добавляют комментаторы.

Пост вызвал бурные дискуссии: одни сочли реакцию пользователей чрезмерной, другие — уместной, ведь, по их мнению, публичные фигуры должны быть особенно осторожны с подобными деталями в социальных сетях.