Расследовательский проект МО Explainer опубликовал данные о личной жизни российского телеведущего Владимира Соловьёва. По информации проекта, его возлюбленная — бывшая баскетболистка Светлана Абросимова — работает в компании M-Production, производящей ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» и программы для Соловьёв Live.

При зарплате от $550 до $1100 в месяц, за три года её банковские накопления выросли с $90 тысяч до $950 тысяч.

В расследовании утверждается, что Соловьёв и Абросимова вместе путешествовали в Италию и Грецию. У пары есть две дочери, родившиеся в 2017 году в США и имеющие американское гражданство.

Телеведущий официально остаётся женат на Эльге Сэпп, но, по данным Explainer, не поддерживает с ней связь с 2018 года. Его ежемесячный доход на ВГТРК оценивается примерно в $13 тысяч, а проект Соловьёв Live зарабатывает на госконтрактах и телевизионных съёмках.