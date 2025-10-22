В Копейске Челябинской области произошёл взрыв на одном из предприятий, в результате которого, по предварительным данным, погибли четыре человека, сообщает губернатор региона Алексей Текслер в своём Telegram.

«Произошёл взрыв на одном из предприятий города Копейска. К сожалению, есть жертвы. На место прибыли все оперативные службы, развернута работа штаба», — отметил он.

Глава региона подчеркнул, что угрозы жителям и гражданским объектам нет. «Информацию будем обновлять по мере поступления», — добавил он.

Кроме погибших, ещё несколько человек пострадали и получают медицинскую помощь. На месте продолжают работать экстренные службы для ликвидации последствий ЧП.