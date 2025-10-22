21 октября в штаб-квартире UNESCO в Париже прошло мероприятие высокого уровня «От Баку до Белена: борьба с изменением климата на пути к устойчивым и просвещенным обществам».

На открытии выступили заместитель министра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчын Рафиев, а также заместители генерального директора UNESCO Лидия Артур Брито и Тауфик Челассие, сообщает МИД Азербайджана.

Я. Рафиев рассказал об основных результатах председательства Азербайджана на COP29 и подчеркнул роль образования, науки и культуры в борьбе с изменением климата. Он отметил значимые события конференции: принятие Новой цели климатического финансирования (NCQG); запуск Дорожной карты Баку–Белена (1.3T); соглашение по статье 6 Парижского соглашения и развитие углеродных рынков; укрепление государственно-частного партнерства; функционирование Фонда потерь и ущерба; инициативы, выдвинутые Азербайджаном в рамках COP29.

Было отмечено, что наша страна намерена усилить меры по борьбе с изменением климата и продолжить сотрудничество с региональными и глобальными партнерами для научно обоснованного и справедливого перехода к климатической политике.

Заместители генерального директора UNESCO отметили исторические результаты COP29 и поблагодарили Азербайджан за поддержку интеграции вопросов изменения климата в повестку UNESCO.

В рамках визита Ялчын Рафиев встретился с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролом, обсудив энергетические инициативы COP29. Также состоялась рабочая встреча с постоянными представителями малых островных развивающихся государств (SIDS) и других стран, где обсуждались достижения Азербайджана, влияние изменения климата на SIDS и направления дальнейшего сотрудничества.