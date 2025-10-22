В Нью-Йорке начали разрушаться конструкции 102-этажного небоскрёба на Манхэттене, сообщает New York Times.

Фасад здания, построенного всего десять лет назад, трескается, появились выбоины, а внутри ломаются лифты и регулярно наблюдаются протечки. Специалисты отмечают, что прочность конструкций могла пострадать из-за изменения состава бетона для достижения белого оттенка, на котором настаивал девелопер. Также архитекторы, по мнению экспертов, возможно, недооценили влияние погодных нагрузок на здание.

Ситуация будет только усугубляться, а ремонт здания оценивается в «девятизначную сумму». При задержке с ремонтом проживание и прохождение мимо небоскрёба станет опасным.