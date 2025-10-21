Депутаты ключевой нижней палаты парламента Японии большинством голосов избрали председателя Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити 104-м премьер-министром страны. Такаити стала первой в истории Японии женщиной-премьером.

По итогам голосования Такаити получила 237 голосов из 465, что позволило ей одержать победу в первом туре голосования. Ее основной оппонент — лидер Конституционно-демократической партии Ёсихико Нода набрал 149 голосов, передает ТАСС.

За день до голосования ЛДП, не имеющая большинства в парламенте, смогла заключить альянс с консервативной партией «Общество обновления Японии», что гарантировало Такаити избрание.