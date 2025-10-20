Президент Франции Эмманюэль Макрон провёл закрытую встречу с экс-президентом Николя Саркози накануне его заключения под стражу по делу о незаконном финансировании избирательной кампании, сообщает Le Figaro со ссылкой на информированные источники.

Более чем часовая беседа состоялась в Елисейском дворце без какой-либо официальной огласки. По информации издания, Макрон воздержался от комментариев относительно судебного приговора, но выразил сомнения в целесообразности немедленного тюремного заключения для Саркози.

Французский лидер также отметил разницу в правовом статусе действующих и бывших президентов, подчеркнув, что после окончания мандата главы государства лишаются иммунитета.