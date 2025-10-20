Главу узбекской диаспоры в России Усмана Баратова приговорили к 1,8 года колонии строгого режима.

Осужденный на 4 года «за разжигание межнациональной розни» глава узбекской диаспоры Усман Баратов получил новый срок за нападение на сотрудника колонии — ему прибавят 1 год и 8 месяцев колонии строгого режима по статье о дезорганизации деятельности колонии.

Баратов отнял у ФСИНовца видеорегистратор и бросил в его сторону, уверяют росСМИ. Сам обвиняемый утверждает, что просто отвернул камеру.

Если бы не новое уголовное дело, глава диаспоры вышел бы на свободу 18 ноября текущего года. Свой первый срок Баратов получил за призыв отменить термин «русский», заменив его на «российский».