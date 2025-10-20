Польша может оказаться в сложной дипломатической ситуации в связи с возможным полетом президента России Владимира Путина в Венгрию для переговоров с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает RMF со ссылкой на источники.

По словам высокопоставленного польского дипломата в ЕС, если Варшава откажется пропустить российский борт, это может вызвать недовольство Трампа. С другой стороны, пропуск может привести к обвинениям в том, что Польша уступила Путину, поэтому, по мнению дипломата, любое решение будет плохим.

Издание также отмечает, что существуют опасения о том, что Москва может специально запросить пролет над Польшей, чтобы создать путаницу. Источник добавил:

«Думаю, нет необходимости летать над Польшей, можно залететь из Сербии. Сомневаюсь, что [Путин] захочет летать над Польшей».

Ситуация подчеркивает сложность маршрутов и дипломатических решений в преддверии возможных переговоров между лидерами двух стран.