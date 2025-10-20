Стюардесса тайваньской авиакомпании EVA Air скончалась после того, как почувствовала себя плохо во время рейса из Милана в Тайбэй и была вынуждена продолжить работу. Об этом сообщает Focus Taiwan.

Инцидент произошёл в конце сентября, а о нём стало известно из совместного заявления профсоюза бортпроводников города Таоюань и корпоративного профсоюза EVA Airways.

По данным расследования, старший бортпроводник проигнорировал жалобы коллеги и не связался с медицинской службой Medlink, которая консультирует экипажи при неотложных ситуациях. Более того, он настоял, чтобы стюардесса вернулась к обязанностям.

После посадки в Тайбэе старший бортпроводник не позволил коллеге воспользоваться инвалидной коляской и не вызвал скорую помощь. В больнице бортпроводница скончалась.

«Это не случайность, а результат системного безразличия к здоровью членов экипажа», — говорится в анонимном письме, опубликованном в профсоюзах.

Организации выразили надежду, что после трагедии руководство EVA Air пересмотрит отношение к сотрудникам, которые нередко боятся брать больничные из-за риска потерять бонусы и карьерные баллы.