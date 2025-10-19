Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности приехать в Будапешт на встречу президента США Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина. Об этом она сказал в интервью для NBC News.

Зеленский отметил, что Трампу нужно оказать на Путина большее давление, чем он оказывал на ХАМАС во время своего недавнего успешного достижения прекращения огня в Секторе Газа. «Путин — нечто похожее, от сильнее ХАМАС», — отметил президент.

По его словам, война в Украине масштабная, а армия России — вторая по численности в мире, «и поэтому необходимо большее давление».

Также Зеленский назвал Путина «террористом», но подтвердил свою готовность встретиться с главой Кремля лицом к лицу.

«Если мы действительно хотим справедливого и прочного мира, нам нужны обе стороны этой трагедии. Как могут заключаться какие-то соглашения без нашего участия?», — отметил глава государства.

На вопрос, будет ли он настаивать на поездке в Будапешт, где встретятся Путин и Трамп, Зеленский заявил, что сказал лидеру США: «Я готов».

Также президент вновь указал на то, что Украина не проигрывает эту войну, а Путин не выигрывает. Он добавил, что Россия усиливает авиаудары по территории нашей страны из-за своей «слабой позиции» на поле боя.

«Вот почему он действительно усиливает авиаудары… (Путин хочет устроить) энергетическую катастрофу этой зимой, напав на нас», — заявил Зеленский.

На вопрос, готов ли он вести переговоры или отказаться от части территории, чтобы положить конец войне, президент заявил о необходимости остановится там, где сейчас.

«Если мы хотим остановить эту войну и срочно и дипломатическим путем перейти к мирным переговорам, нам нужно оставаться там, где мы находимся, а не давать что о дополнительно Путину», — отметил украинский лидер, добавив, что мирные переговоры должны проходить тихо, а не «под ракетами» и беспилотниками.

На вопрос, сможет ли Трамп положить конец войне, Зеленский ответил: «Да, благословит Бог».