В Люксембурге 20 октября состоится заседание Совета глав МИД Европейского Союза на тему «Межрегиональная безопасность и взаимодействие», сообщает Report.

Во встрече примут участие: верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, а также представители Азербайджана, Армении, Молдовы, Украины, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана.

На повестке обсуждения — пакет антироссийских санкций, российско-украинская война, стратегическое значение Черного моря, ситуация на Ближнем Востоке, геополитические процессы в регионе и динамика безопасности.