Президент США Дональд Трамп заявил, что шатдаун позволил его администрации навсегда свернуть программы демократов, с которыми не согласна Республиканская партия. Об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу Fox Business.

«Мы сворачиваем программы демократов, которых мы не хотели. Они (демократы — ред.) совершили ошибку — они не поняли, что это дает мне право сокращать программы, которых республиканцы никогда не хотели. И мы занимаемся этим, мы сокращаем их на постоянной основе», — отметил он.

Трамп ранее неоднократно предупреждал, что шатдаун может привести к увольнениям федеральных служащих и сокращению «любимых проектов» Демократической партии.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (08:00 по бакинскому времени) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.