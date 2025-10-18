В Турции нашли тело основателя телеграм-канала «Утро Дагестан» Абакара Абакарова с ножевыми ранениями, сообщает РБК. Информацию о гибели Абакарова также приводит турецкий портал HaksozHaber.

Тело нашли на арендованной на двое суток вилле. Полиция подозревает в убийстве мужчину, который приехал в дом вместе с ним. По одной из версий, убийство было связано со сбором Абакаровым информации для его медиаресурса.

HaksozHaber сообщает, что убийство произошло в Стамбуле, в районе Эюпсултан. Вилла была арендована 6 октября, на следующий день вместе с Абакаровым туда пришел еще один человек, который потом покинул дом с двумя сумками. Тело дагестанца обнаружила уборщица. Такие же данные приводили ранее и другие турецкие СМИ, но без указания имени погибшего, допускалось, что он может быть иностранцем, документов при нем не было.

Телеграм-канал оказался на слуху после того, как в аэропорту Махачкалы осенью 2023 года произошли беспорядки из-за прибытия рейса из Израиля. Это случилось вскоре после начала войны между Израилем и ХАМАС. В аэропорт, а затем и на взлетно-посадочную полосу ворвалась толпа, которая искала пассажиров рейса из Тель-Авива (их эвакуировали). Источники РБК в региональном управлении МВД и территориальном отделе полиции рассказывали, что число участников погрома оценивалось в 1,2 тыс. человек. Пострадали около 20 человек, более 200 были задержаны. За прошедшие два года свыше 130 участников беспорядков были осуждены.

Канал «Утро Дагестан» обвиняли в координации погрома. Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал скриншот из канала с антисемитскими призывами. На тот момент на этот ресурс были подписаны почти 66 тыс. человек. Канал был заблокирован за призывы к беспорядкам в Махачкале.