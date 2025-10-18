В Турции во время археологических исследований водолазы у побережья Адрасана (Анталия) наткнулись на греко-римский корабль, затонувший и пролежавший на дне более 2000 лет. Об этом пишет Indian Defence Review.

«Похороненный под Средиземным морем, этот древний корабль несет груз аккуратно сложенной керамической посуды, что дает чрезвычайное представление о повседневной жизни в первом веке до нашей эры и нашей эры. Что делает эту находку еще более интересной, так это хорошо сохранившееся состояние предметов, некоторые из которых до сих пор сохраняют свои оригинальные цвета и текстуры», — отметили в материале.

Корабль был найден на глубине 35-45-метров под поверхностью моря в регионе, который имеет богатую морскую историю. Команда дайверов под руководством доктора Хакана Ониза обнаружила, что грузовой трюм судна был заполнен керамическими тарелками, мисками и подносами. Эти предметы были аккуратно сложены в стопки.

«Тщательное расположение этих предметов рассказывает историю о древних морских перевозках и значение, которое придавалось защите товаров во время длительных морских путешествий», — добавляют в публикации.

Как отметили в Министерстве культуры и туризма Турции, этот затонувший корабль является не просто грузом повседневных товаров, но и свидетельством коммерческой жизни того времени.

В грузе нашли керамику, которая широко продавалась в восточном Средиземноморье в I веке до н.э. и н.э.

«Эта керамика важна, поскольку это не были обычные предметы быта, а часть стандартизированной линейки товаров, которые купцы перевозили оптом, чтобы удовлетворить спрос различных рынков. Однородность груза указывает на хорошо налаженную торговую сеть, в которой купцы стремились доставлять потребителям в отдаленных регионах товары одинакового качества», — отметили в материале.