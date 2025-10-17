Брат короля Великобритании принц Эндрю перестанет использовать титул герцога Йоркского из-за связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

Об этом говорится в его заявлении, распространенном пресс-службой Букингемского дворца, передает ТАСС.

«По итогам обсуждений с королем [Карлом III] и членами моей семьи мы пришли к выводу, что продолжающиеся обвинения против меня отвлекают от той работы, которую делают Его Величество и королевская семья. Я решил, как и всегда, поставить свои обязательства перед семьей и страной на первое место. Я придерживаюсь своего решения пятилетней давности отстраниться от общественной жизни. С согласия Его Величества мы чувствуем, что я должен теперь сделать еще один шаг. Таким образом, я более не буду использовать свой титул или присвоенные мне награды», — сказал принц.