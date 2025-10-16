Заместитель премьер-министра Азербайджана Самир Шарифов 16 октября провёл встречу с делегацией во главе с председателем Постоянного комитета Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) Чунг Еу-йонгом, сообщает Кабинет министров.

С. Шарифов отметил, что президент Ильхам Алиев определил развитие отношений со странами Азии одним из приоритетов внешней политики Азербайджана. В этом контексте страна реализует программы помощи развивающимся странам Азиатско-Тихоокеанского региона, особенно малым островным государствам.

Заместитель премьер-министра подчеркнул вклад партии «Ени Азербайджан», которая с 2009 года входит в состав Постоянного комитета ICAPP и активно участвует в деятельности организации. Он напомнил, что Азербайджан успешно проводил ряд мероприятий ICAPP, включая 7-ю Генеральную Ассамблею.

Шарифов отметил важность предстоящего 4-го заседания Совета по азиатской культуре ICAPP на тему «От национального разнообразия к глобальной солидарности: роль культуры в новом мировом порядке», которое состоится 17 октября в Баку.

По его словам, Азербайджан активно участвует в инициативах ICAPP, способствует укреплению политического диалога, мира, стабильности и устойчивого развития в Азии.

Шарифов также рассказал о восстановлении территориальной целостности Азербайджана в 2020 году и о масштабных строительно-восстановительных работах на освобожденных территориях.

Он подчеркнул, что ущерб, нанесённый стране в результате оккупации, оценивается в 150 млрд долларов США, однако Азербайджан, как миролюбивая страна, предложил Армении подписать мирное соглашение и 8 августа этого года в Вашингтоне была подписана историческая Совместная декларация, отражающая стремление к прочному миру в регионе.