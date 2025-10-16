Стали известны подробности деятельности члена Совета безопасности, бывшего главы Администрации президента Рамиза Мехтиева, направленной на насильственный захват государственной власти и государственную измену.

По информации агентства APA, полученной из достоверных источников, Рамиз Мехтиев разработал план государственного переворота, который предполагалось реализовать при поддержке России. Через свои каналы он передал этот план Москве, рассчитывая на её содействие.

Как сообщается, Мехтиев попытался воспользоваться периодом напряжённости в азербайджано-российских отношениях после уничтожения 25 декабря прошлого года самолёта AZAL в воздушном пространстве России. Используя ситуацию, он через старые связи сообщил российской стороне, что готов организовать переворот и ожидает поддержки Москвы.

Когда напряжённость достигла пика — 9 мая этого года — председатель Совета старейшин Имишлинского района Салех Самедов провёл мероприятие под флагом СССР, с георгиевской лентой на груди — символом российской имперской идеологии. Вскоре он был снят с должности и арестован Службой государственной безопасности. Самедов считается давним другом и бизнес-партнёром Мехтиева.

По данным агентства, план Мехтиева предусматривал создание временного органа власти — Государственного совета переходного периода, который должен был возглавить сам 87-летний чиновник. Более того, Мехтиев даже передал российской стороне предполагаемый состав этого совета.

План был раскрыт во время встречи президентов Азербайджана и России в Душанбе: российская сторона самостоятельно предоставила Баку информацию о предложении Мехтиева и его связях.

В феврале 2022 года Мехтиев заявил о намерении покинуть пост главы Академии наук, и общее собрание Академии утвердило его отставку. Однако уже 17 марта он вновь появился в здании Академии — официально, чтобы забрать личные вещи, но, как выяснилось, провёл встречу с представителями Российской академии наук в своём бывшем кабинете. Летом того же года он встретился в Новханы с группой бывших чиновников. Подробности этой встречи неизвестны, однако она совпала по времени с очередным витком напряжённости между Баку и Москвой.

Против Мехтиева также возбуждено уголовное дело по фактам нарушений, выявленных в Академии наук. Проверка Счётной палаты за 2020–2023 годы обнаружила многочисленные злоупотребления и финансовые махинации.