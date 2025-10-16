14 октября в Турции произошло важное событие, способное оказать влияние на дальнейший ход интеграционных процессов в рамках Организации Тюркских Государств (ОТГ). Спустя неделю после завершения саммита ОТГ в Габале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, упрощающий условия труда и предпринимательской деятельности для граждан Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Узбекистана.

Указ предусматривает облегчённый порядок получения разрешений на работу и регистрации бизнеса для граждан тюркских стран. Он открывает возможность трудоустройства и предпринимательства без бюрократических барьеров, ранее ограничивавших миграцию рабочей силы. При этом сохраняются исключения: сферы, связанные с национальной безопасностью и обороной, остаются закрытыми для иностранцев, а политические права, включая участие в выборах, предоставлены исключительно гражданам Турции. Таким образом, меры носят экономико-интеграционный, а не гражданско-политический характер, направленный на укрепление экономических связей без вмешательства во внутренние институты.

По сути, упрощение трудоустройства и предпринимательства на рынке рабочей силы в Турции — самом емком на пространстве ОТГ — формирует новый центр притяжения квалифицированных кадров, инвестиций и человеческого потенциала из стран Центральной Азии и Южного Кавказа. Для граждан Азербайджана и других государств-членов ОТГ этот указ открывает новые возможности легальной работы, образования и создания бизнеса в экономике, которая остаётся крупнейшей в тюркском мире и одной из наиболее динамичных в Евразии.

Формирование единого рынка рабочей силы тюркских стран постепенно приобретает стратегическое измерение и превращается в одно из ключевых направлений интеграции. Если ранее сотрудничество между странами региона — Азербайджаном, Турцией, Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и Туркменистаном — строилось преимущественно вокруг энергетических, транспортных и культурных проектов, то теперь в центре внимания оказывается человеческий капитал как основной ресурс долгосрочного развития. Появление указа Эрдогана стало фактически первым институциональным шагом к созданию общего рынка труда, где перемещение работников воспринимается не как внешняя миграция, а как естественное движение внутри единого экономического пространства.

Первые предпосылки для создания такого рынка появились ещё в конце 2010-х годов, когда Турция и Азербайджан начали координировать миграционную и образовательную политику. Параллельно в странах Центральной Азии формировались программы профессиональной мобильности и взаимного признания дипломов. Саммит ОТГ в Габале в октябре 2025 года закрепил этот курс, включив в итоговую декларацию пункт о «создании условий для свободного передвижения рабочей силы и специалистов внутри тюркского пространства». Экономическая логика шага очевидна: Турция нуждается в рабочей силе для строительного, промышленного и сельскохозяйственного секторов, а страны Центральной Азии располагают значительными человеческими ресурсами.

Складывается взаимовыгодная модель: Турция получает трудовые резервы, а партнёры — доступ к рынкам, инвестициям и технологиям. В перспективе этот процесс может привести к формированию своеобразного «тюркского Шенгена» — пространства свободного передвижения граждан и трудовых ресурсов. Однако успешная реализация идеи требует создания общей институциональной базы — механизмов признания квалификаций, гармонизации законодательства, страховой защиты и социальной поддержки работников. В экспертной среде обсуждается проект «Трудовой хартии тюркских государств», который мог бы закрепить эти принципы и стать основой будущего наднационального координационного органа.

Не менее важен и гуманитарный аспект. Общность языка, культурных традиций и ценностей делает интеграцию в трудовой сфере более органичной и устойчивой. В отличие от миграционных потоков в Европу или на Ближний Восток, движение рабочей силы внутри тюркского пространства не вызывает острых культурных конфликтов и воспринимается как естественный процесс экономического и цивилизационного сближения. Чтобы избежать диспропорций, предполагается развитие совместных образовательных и производственных кластеров, где страны будут делить не только трудовые ресурсы, но и инвестиции в их подготовку.

На геополитическом уровне формирование единого рынка рабочей силы усиливает саму идею тюркской интеграции как самостоятельного проекта. В условиях, когда по периметру ОТГ сохраняется беспрецедентная напряжённость, тюркский формат становится новым центром притяжения в Евразии. Он опирается не на политическую идеологию, а на общие интересы и культурное родство, что делает его более гибким и жизнеспособным.

Важно отметить, что все эти процессы разворачиваются на фоне противоречивых тенденций на рынке рабочей силы в России, которая остаётся основным центром притяжения мигрантов из Центральной Азии. На протяжении последних десятилетий российская экономика выступала главным направлением трудовой миграции для миллионов граждан Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана. Однако в последние годы ситуация изменилась: усиливаются социальные и правовые ограничения, растёт число случаев дискриминации и бытовых конфликтов, а инциденты между мигрантами и местным населением всё чаще приобретают политическую окраску, вызывая напряжённость в межгосударственных отношениях. На этом фоне у избыточных трудовых ресурсов Центральной Азии появляется реальная альтернатива — тюркское интеграционное пространство, где Турция выступает не только экономическим центром, но и политико-культурным ядром притяжения.

Если раньше выбор трудовых мигрантов из региона был ограничен Россией, то сегодня всё больше факторов склоняют их к переориентации на юго-запад — в сторону Анкары и её тюркских партнёров. Турция предлагает более мягкую культурную адаптацию, языковое родство, религиозную общность и менее стигматизированное отношение к приезжим. Кроме того, активизация ОТГ формирует новую институциональную базу, где мобильность граждан перестаёт быть временным явлением, превращаясь в устойчивый элемент экономического сотрудничества.

Таким образом, новый указ президента Турции следует рассматривать не изолированно, а как часть более широкой трансформации, направленной на формирование общего рынка труда, капитала и знаний. Он символизирует переход тюркского мира от концепции культурного братства к модели функционального взаимодействия, основанного на взаимной выгоде, мобильности и солидарности. Если процесс институционализации единого рынка рабочей силы будет доведён до конца, Организация Тюркских Государств окончательно превратится в реальную экономическую и социальную общность, где человек и его труд станут главным ресурсом интеграции.