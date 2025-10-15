Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев встретился в Берлине с советником канцлера Германии по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтером Заутером. Об этом Хикмет Гаджиев сообщил на своей странице в соцсети X.
На встрече были обсуждены двусторонние отношения между странами и региональные вопросы.
«Возникший в регионе новый период открывает широкие возможности для развития азербайджано-германских отношений, а также для сотрудничества с Европейским Союзом», — говорится в публикации Хикмета Гаджиева.
