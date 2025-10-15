Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Финляндии, действующим председателем ОБСЕ Элиной Валтонен.

Информацию об этом распространил МИД Азербайджана.

На встрече обсуждались двусторонние отношения Азербайджана и Финляндии, приоритетные направления в период председательства Финляндии в ОБСЕ, вызовы, стоящие перед организацией, текущее состояние и будущие перспективы сотрудничества Азербайджана с ОБСЕ, а также ситуация в регионе в постконфликтный период и мирный процесс между Баку и Ереваном.

Министры подчеркнули важность интенсификации взаимных визитов и диалога с целью расширения отношений.

Байрамов отметил, что председательство Финляндии приходится на период, когда безопасность в Европе сталкивается с серьезными вызовами. В этих условиях подчеркнута важность гибкой адаптации ОБСЕ как многосторонней платформы к новым реалиям с условием сохранения своей актуальности и функциональности.

Министр также проинформировал финского коллегу о ситуации в регионе, восстановительных работах на освобожденных территориях, мерах, предпринимаемых для возвращения вынужденных переселенцев, и минной угрозе.

На встрече обсуждался мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. Джейхун Байрамов отметил значимость исторической встречи лидеров Азербайджана, США и Армении в Вашингтоне 8 августа 2025 года и подписанной Совместной декларации. Еще раз было обращено внимание на необходимость дальнейших шагов в направлении подписания мирного соглашения и устранения территориальных претензий к Азербайджану в конституции Армении.

Подчеркнута важность проекта «Международный маршрут Трампа во имя мира и благосостояния» (TRIPP) с точки зрения восстановления транспортных и экономических связей в регионе.

Стороны положительно оценили решение о прекращении с 1 сентября деятельности таких институтов ОБСЕ, как Минский процесс, Специальный представитель Действующего председателя и Группа планирования высокого уровня, которые утратили свою функциональную значимость с учетом реалий постконфликтного периода.

Министр Байрамов, говоря о препятствиях для реализации проектов сотрудничества в рамках ОБСЕ, отметил важность запуска Программы сотрудничества Азербайджана. Он подчеркнул, что развитие практического сотрудничества будет полезным, особенно в областях разминирования, оценки экологической ситуации и кибербезопасности.

Министр также отметил значимость инициатив по экономическому и экологическому измерению ОБСЕ, заявив, что проект «Продвижение зеленых портов и связей в регионе Каспийского моря», инициированный азербайджанской стороной, успешно реализуется и уже перешел на третий этап.

Байрамов пожелал удачи председательству Финляндии в ОБСЕ, выразив надежду, что это председательство внесет важный вклад в укрепление многостороннего диалога и сотрудничества, а также в активизацию деятельности ОБСЕ.