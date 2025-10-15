Арест бывшего главы Администрации президента Азербайджана Рамиза Мехтиева стал событием, которое в Баку называют не просто сенсацией, а историческим водоразделом. Для человека, почти четверть века занимавшего одну из самых влиятельных должностей в государстве, судебное решение о домашнем аресте стало не только личной драмой, но и символом завершения целой политической эпохи.

От карьеры философа до вершины власти

Рамиз Энвер оглу Мехтиев родился в Баку в 1938 году, окончил Бакинское мореходное училище, а затем — исторический факультет Азербайджанского государственного университета. Уже в советские годы он проявил себя как идеолог и организатор, занимая руководящие должности в партийных структурах, а позже защитив кандидатскую диссертацию в МГУ.

В 1970–1980-х годах Мехтиев работал в аппарате ЦК Компартии Азербайджана, возглавлял отдел науки и учебных заведений, а затем отдел организационно-партийной работы. С конца 1990-х годов он становится одной из ключевых фигур в политической системе независимого Азербайджана.

С 1995 по 2019 год Мехтиев возглавлял Администрацию президента, фактически курируя не только кадровые назначения, но и формирование государственной идеологии. Именно тогда за ним закрепилось прозвище «серый кардинал». В политической культуре Азербайджана он олицетворял собой переходный тип номенклатуры — человека, стоящего между советским прошлым и современным государственным управлением.

Отставка с почестями и роковая ошибка

В 2019 году, в возрасте 81 года, Мехтиев покинул свой пост, получив государственные почести. Казалось, вместе с его уходом завершилась целая эпоха, в которой партийная дисциплина соседствовала с политической инерцией. Ему был предложен высокий и, по сути, почётный пост президента Национальной академии наук. Помимо этого, Мехтиев был награжден высшей наградой страны – орденом Гейдара Алиева и вошел в состав Совета безопасности Азербайджана. Однако Мехтиев, которого в кулуарах нередко называли «человеком Москвы», не воспринял этот шаг как знак уважения и доверия со стороны государства.

Словом, он не понял посыла — государство дало ему возможность уйти красиво, сохранить достоинство и имя, но он воспринял это как временное отстранение. Уже возглавляя Академию наук, Мехтиев фактически превратил её официальный сайт в личную трибуну — площадку для публикации гневных и порой обвинительных статей. Некогда малопосещаемый ресурс неожиданно стал одним из самых цитируемых в стране: посещаемость росла стремительно, серверы не выдерживали нагрузки и периодически «падали». Для научного учреждения подобное превращение выглядело, мягко говоря, умопомрачительно.

Даже после выхода на пенсию Мехтиев не отошёл от активной деятельности — он продолжал поддерживать контакты с рядом лиц и, по оценкам наблюдателей, участвовал в деструктивных процессах, подрывавших основы конституционного строя страны. Достаточно вспомнить, как в разгар пандемии COVID-19, когда по всей стране действовали строгие карантинные ограничения, он устроил пышную свадьбу своей внучке, демонстративно показав, что считает себя выше закона, тем самым спровоцировал правонарушения со стороны других официальных лиц государства, присутствовавших на этом торжестве.

Три статьи и четыре месяца под надзором

Как уже сообщалось, Суд Сабаильского района Баку избрал в отношении Мехтиева меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на четыре месяца. Ему предъявлены обвинения по трём статьям Уголовного кодекса Азербайджана: 278 (насильственный захват или удержание власти), 274 (государственная измена) и 193 (фиктивное предпринимательство).

Домашний арест предусматривает полное ограничение коммуникаций — экс-глава администрации не может покидать дом, пользоваться интернетом и телефонами, принимать гостей, кроме адвоката и лиц, допущенных следствием. Его жильё оборудовано электронными средствами контроля, фиксирующими все перемещения и контакты. Таким образом, хотя Мехтиев формально находится не в тюрьме, он фактически изолирован. По мнению источников, мера призвана не только исключить возможность давления на свидетелей, но и предотвратить уничтожение возможных доказательств.

Арест как индикатор независимости

Арест Мехтиева стал уже вторым громким делом последних месяцев после задержания бизнесмена Аднана Ахмедзаде, обвиняемого в нефтяных махинациях и, по данным источников, имевшего связи с российскими кругами. Совокупность этих двух арестов многие называют знаковым сигналом о новой политической реальности в Азербайджане. Однако считать её новой не совсем верно — эта реальность наступила ещё тогда, когда Мехтиев покинул пост главы Администрации президента. Государство уже давно демонстрирует, что его правовая система не знает «священных коров». Независимость, о которой на протяжении десятилетий говорили лишь в теоретическом ключе, давно превратилась в практическую норму — как во внешней политике, так и во внутренней.

Арест Мехтиева — это не просто отдельное расследование, а очередное подтверждение зрелости государственных институтов. Азербайджан давно вступил в период, когда закон стоит выше любого имени и любых прежних заслуг.

Тень «пятой колонны»

Символический смысл ареста выходит далеко за рамки конкретных обвинений. Для политического класса страны это сигнал: в Азербайджане не осталось пространства для «пятой колонны» — тех, кто, сохраняя формальную лояльность, пытался саботировать политику государства или действовать в интересах внешних игроков.

По оценкам наблюдателей, Мехтиев долгие годы представлял интересы старой бюрократической школы, для которой понятие «вертикали власти» часто подменялось личными амбициями и неформальными связями. Его арест означает не просто персональный крах, а разрыв с целым ментальным пластом прошлого.

Возможны новые аресты

Следствие по делу Мехтиева продолжается, и эксперты не исключают появления новых фигурантов в уголовном деле. Очевидно, что он не действовал в одиночку. В ближайшие недели мы можем услышать о новых задержаниях среди бывших чиновников и предпринимателей, когда-то входивших в его окружение.

Новая реальность

Сегодняшний Азербайджан стремится продемонстрировать миру, что является не только самостоятельным, но и зрелым государством, способным очищать собственную систему без внешнего давления. Арест Рамиза Мехтиева стал мощным подтверждением этого курса — как внутреннего, так и внешнеполитического.

Так заканчивается история человека, который стоял у истоков современной азербайджанской политической модели, но не сумел адаптироваться к её новым правилам. Его финал — не в кабинетах власти, а в изоляции под надзором. И это, пожалуй, лучший показатель того, что в Азербайджане действительно закрепилась новая эпоха — эпоха, где государство больше не делит граждан на «бывших» и «своих», а измеряет всех одной мерой — мерой закона.