Около 2,5 тысячи грузовиков скопились на границе Казахстана с Россией из-за усиленных таможенных проверок товаров, подпадающих под антироссийские санкции.

Проблема возникла в середине сентября, когда казахстанские таможенники начали пристально проверять грузы с электроникой, дронами и товарами западных брендов, сообщает «Лента.ру».

Ситуация усугубилась из-за закрытия КПП на китайско-казахстанской границе в период национальных праздников КНР.

По словам логистов, задержки перевозок достигают 3–5 дней, что вынудило компании повышать тарифы и искать альтернативные маршруты через российско-китайскую границу.

На границе Казахстана с Китаем сохраняется скопление около 10 тысяч фур. Власти двух стран ведут переговоры об увеличении количества разрешений на грузоперевозки.