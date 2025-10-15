Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военные нанесли удар по лодке, использовавшейся для перевозки наркотиков, у побережья Венесуэлы.

«Утром 14 октября по приказу военного министра Пита Хегсета в зоне ответственности Южного командования ВС США у побережья Венесуэлы был нанесен удар по судну, связанному с террористической организацией, занимающейся контрабандой наркотиков. В результате операции были уничтожены шесть наркоторрористов на борту. Американские военные не пострадали», — написал Трамп в Truth Social.

Операция прошла в международных водах, подчеркнул президент, отметив эффективность действий ВМС США.

