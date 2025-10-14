Страсбургский суд обязал Россию выплатить Грузии более 253 миллионов евро по делу «Грузия против России: так называемая продолжающаяся оккупация», говорится в заявлении Министерства юстиции Грузии.

Согласно решению суда, Российская Федерация должна выплатить 253,018 миллиона евро в качестве компенсации более чем 29 тысячам граждан Грузии, пострадавшим в результате действий России.

В Минюсте отметили, что суд детально рассмотрел сложную правовую позицию и представленные доказательства, после чего принял решение в пользу Грузии.

«Хотя Российская Федерация больше не является членом Совета Европы, она по-прежнему юридически обязана обеспечивать исполнение решений суда и выплачивать предусмотренные компенсации. В противном случае стране грозит начисление штрафа за каждый день просрочки», — говорится в заявлении.