Слухи об отравлении экс-президента Сирии Башара Асада не соответствуют действительности, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Башар Асад находится у нас по гуманитарным причинам: ему, его семье грозило уничтожение физическое», — сказал он в ходе встречи с журналистами арабских стран в Москве.

«Мы по сугубо гуманитарным соображениям предоставили убежище Баширу Асаду, его семье. У него нет каких-либо проблем с проживанием в нашей столице, никаких отравлений не происходило. Если такие слухи появляются, я их оставляю на совести тех, кто их распускает», — подчеркнул Лавров, отвечая на просьбу журналистам прокомментировать появившиеся ранее подобные сообщения.