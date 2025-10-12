Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил провокационные действия Афганистана в приграничных районах, сообщает Daily Pakistan.

По словам Шарифа, пакистанская армия дала мощный ответ и уничтожила несколько афганских постов, заставив талибов отступить.

Он заявил, что на каждую новую провокацию Исламабад ответит «мощно и эффективно», подчеркнув, что некоторые силы в Афганистане поддерживают террористические организации.

Премьер выразил надежду, что правительство Афганистана не позволит использовать свою территорию для дестабилизации ситуации в Пакистане.