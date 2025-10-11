Вступление в силу режима прекращения огня в секторе Газа пока не привело к резкому увеличению поставок гуманитарной помощи жителям анклава. Об этом сообщила представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Тесс Инграм в интервью британской вещательной корпорации ВВС.

«Мы очень надеемся на то, что это прекращение огня приведет к тому, что [поставки] гуманитарной помощи увеличатся в значительных объемах. Это то, в чем так отчаянно нуждаются дети Газы, которые ждут этого уже долгое время. Пока мы не видим, чтобы это произошло», — сказала она. Инграм выразила надежду на то, что в ближайшие два дня ситуация изменится к лучшему и будут открыты все контрольно-пропускные пункты в сектор Газа.