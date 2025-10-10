С 13 октября НАТО приступит к проведению ежегодных учений по ядерному сдерживанию под названием Steadfast Noon. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

По его словам, учения будут проводиться с использованием авиации стран НАТО, как ядерных, так и неядерных, однако реальное применение ядерного оружия не планируется.

Основная цель маневров — отработка процедур и тактических действий в рамках системы ядерного сдерживания. Учения проводятся ежегодно и направлены на повышение готовности авиационных сил альянса.