Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) ужесточило контроль над деятельностью кейтеринговых компаний после выявления многочисленных нарушений требований продовольственной безопасности.

Как сообщили в ведомстве, обеспечение населения безопасными и качественными продуктами питания, а также организация производства и доставки пищевой продукции в соответствии с санитарными нормами остаются приоритетными направлениями работы агентства. Однако проведённые мониторинги показали, что ряд кейтеринговых компаний игнорирует установленные требования и допускает серьёзные нарушения.

В период с января по сентябрь 2025 года проверки прошли в 14 кейтеринговых предприятиях, работающих на территории страны. В ходе инспекций было зафиксировано множество несоответствий, среди которых:

– ведение деятельности без регистрации;

– неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние кухонь;

– нарушение технологической последовательности приготовления пищи;

– отсутствие маркировки на сырье и готовой продукции;

– отсутствие сопроводительных документов на используемое сырьё;

– наличие просроченных продуктов;

– несоблюдение условий хранения продуктов;

– не проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий;

– допуск к работе сотрудников, не прошедших обязательные медицинские осмотры.

По итогам проверок к административной ответственности привлечены должностные лица 12 предприятий.