Агентство пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) ужесточило контроль над деятельностью кейтеринговых компаний после выявления многочисленных нарушений требований продовольственной безопасности.
Как сообщили в ведомстве, обеспечение населения безопасными и качественными продуктами питания, а также организация производства и доставки пищевой продукции в соответствии с санитарными нормами остаются приоритетными направлениями работы агентства. Однако проведённые мониторинги показали, что ряд кейтеринговых компаний игнорирует установленные требования и допускает серьёзные нарушения.
В период с января по сентябрь 2025 года проверки прошли в 14 кейтеринговых предприятиях, работающих на территории страны. В ходе инспекций было зафиксировано множество несоответствий, среди которых:
– ведение деятельности без регистрации;
– неудовлетворительное санитарно-гигиеническое состояние кухонь;
– нарушение технологической последовательности приготовления пищи;
– отсутствие маркировки на сырье и готовой продукции;
– отсутствие сопроводительных документов на используемое сырьё;
– наличие просроченных продуктов;
– несоблюдение условий хранения продуктов;
– не проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий;
– допуск к работе сотрудников, не прошедших обязательные медицинские осмотры.
По итогам проверок к административной ответственности привлечены должностные лица 12 предприятий.