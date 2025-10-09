Армения отклонила запрос России о выдаче гражданина Грузии Георгия Кинояна, воевавшего добровольцем на стороне Украины. Об этом сообщил армянский активист Георгий Тумасян.

По его словам, Киноян, задержанный 3 сентября при пересечении грузино-армянской границы, в настоящее время освобождён и находится на свободе.

«Армения отказалась выдать его России, поскольку это представляло бы опасность для него», — написал Тумасян.

Активист также выразил надежду, что аналогичное решение будет принято и в отношении другого гражданина Грузии, Вано Сабашвили, задержанного по запросу России.

Как сообщает портал Sova, 29-летний Киноян находился в розыске в РФ по обвинению в участии в боевых действиях против российских войск на территории Украины и до недавнего времени содержался в экстрадиционном изоляторе.