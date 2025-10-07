Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев поделился кадрами с проходящего в Габале саммита ОТГ.
«Габала принимает 12-й саммит Организации тюркских государств. 12-й саммит посвящён теме мира и безопасности. Сегодня безопасность остаётся ключевой проблемой и главным приоритетом для всех наций. Тюркский мир — наша общая семья и формирующийся глобальный центр силы.
Gabala Hosts the 12th Summit of the Organization of Turkic States. The 12th Summit is dedicated to the theme of Peace and Security. Today, security remains a key concern and top priority for all nations.
Turkic World is our common family and emerging as a global center of power. pic.twitter.com/stRSMVdILJ
— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 7, 2025