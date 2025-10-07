В немецком Кёльне проходит международная выставка продуктов питания и напитков ANUGA 2025, на которой при поддержке Министерства экономики и Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) 16 азербайджанских компаний представляют свою продукцию на национальных стендах Made in Azerbaijan.

На стендах, расположенных в двух павильонах, демонстрируются сельскохозяйственные продукты, кондитерские изделия, фруктовые соки, местные вина, икра, консервированная продукция, сухофрукты и другие товары. Также посетителям показываются видеоролики о компаниях и продукции страны.

Выставка продлится до 8 октября и включает деловые встречи отечественных и зарубежных предпринимателей, обмен мнениями о потенциальных экспортных операциях, а также информирование о возможностях участия иностранных компаний в азербайджанской выставке InterFood Azerbaijan.