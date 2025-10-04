Концерт британского исполнителя Робби Уильямса, запланированный в Стамбуле на 7 октября и который должен был стать его дебютом в этом городе, был отменен решением администрации провинции Стамбул.

Об этом РИА Новости сообщили представители компании-организатора.

«Концерт Робби Уильямса в Стамбуле 7 октября отменен руководством провинции Стамбул», — заявили организаторы агентству.

Компания заверила, что деньги за приобретенные билеты будут возвращены зрителям в полном объеме.

Уильямс ранее выступал в Бодруме. В интервью турецкой прессе он выражал желание посетить Стамбул, особенно учитывая, что его супруга, Айда Филд, имеет турецкие корни. Однако ряд турецких организаций выступили с призывами к властям отменить концерт из-за прошлых заявлений Уильямса в поддержку Израиля.