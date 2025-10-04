Азербайджанские пограничники предотвратили контрабанду через Каспийское море около 510 кг наркотиков из Ирана в Азербайджан. По сообщению Государственной пограничной службы, в результате мероприятий, проведенных на море, были задержаны члены организованной преступной группы, пытавшиеся перевезти особо крупную партию наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Согласно информации, 27 сентября благодаря взаимодействию подразделений береговой охраны и пунктов технического наблюдения в Каспийском море была установлена неизвестная цель. Для ее задержания пограничные корабли, находившиеся на охране государственной границы, начали операцию преследования, а подразделения береговой охраны незамедлительно блокировали береговую линию.

В ходе оперативно-войсковых мероприятий, проведенных в территориальных водах Азербайджана и прибрежной зоне, был произведен предупредительный выстрел для принудительной остановки плавсредства, которое в итоге причалило к берегу моря на территории Хачмазского района.

При первичном допросе было установлено, что задержанные являются гражданами Ирана: Атаджани Тахир Халед 1979 года рождения, Махтуми Садиг Аразгурбан 1987 года рождения и Гангерме Омид Чалдже 1989 года рождения.

При осмотре памяти GPS-устройства марки Garmin, обнаруженного у нарушителей границы, было установлено, что они преодолели расстояние в 1074 км с территории Ирана, проходя через территориальные воды Туркменистана, и вошли на территорию Азербайджана.

В результате поисковых мероприятий, проведенных на траектории движения задержанного плавательного лайнера и на месте происшествия, было обнаружена и изъята партия наркотика общим весом 509 кг 800 г.

В результате продолжения оперативных мероприятий на месте происшествия были задержаны в качестве подозреваемых 4 гражданина Азербайджана, находившихся в автомобиле марки «Нива».

По факту совместно с Генеральной прокуратурой продолжаются следственно-оперативные мероприятия.