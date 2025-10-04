Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о предоставлении Президентской стипендии студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджана в 2025-2026-м учебном году.

В распоряжении говорится:

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики «Об учреждении Президентской стипендии для студентов высших учебных заведений Азербайджанской Республики» от 3 сентября 2001 года номер 564, постановляю:

1. Предоставить Президентскую стипендию следующим студентам, показавшим самые высокие результаты по группам специальностей на экзаменах по приему студентов в 2025-2026-м учебном году и поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики:

Абдыевой Айле Рашад гызы

Абдуллаевой Аян Сеймур гызы

Абдуллаевой Марьям Ильгар гызы

Абдулсамедли Орхану Фахри оглу

Абдурахмановой Гухат Мазахир гызы

Агамамедовой Зейнаб Заур гызы

Агаеву Алиакберу Ханага оглу

Ализаде Зие Мушвиг оглу

Аллахъярлы Фариду Заур оглу

Бабарабову Ниджату Расим оглу

Бабашлы Айсель Алсааб гызы

Бабаеву Анару Гурбан оглу

Бабаевой Джамиле Шахин гызы

Багирову Раулю Салман оглу

Бахшалиевой Айтадж Энвер гызы

Байрамзаде Гюнай Руфат гызы

Бахтияровой Рояле Немат гызы

Джафаровой Сехрин Махмуд гызы

Джаннатову Фуаду Аликрам оглу

Эфенди Захре Фикрет гызы

Ахмед Аише Ильгар гызы

Ахмедзаде Ляман Вугар гызы

Акберову Эльджану Вюсал оглу

Акберовой Нигяр Мурад гызы

Алили Мушфигу Агиль оглу

Алиевой Фидан Аяз гызы

Алиевой Назрин Шахин гызы

Алиевой Тамелле Илькин гызы

Ализаде Севиндж Ризван гызы

Ализаде Сурайе Мунасиб гызы

Ансарли Гюляр Акиф гызы

Аскеру Ильхаму Хайям оглу

Азизли Сема Зохраб гызы

Фараджзаде Рагиму Даянат оглу

Гаджиевой Нармин Рамин гызы

Гаджизаде Нихаду Вугар оглу

Хагверди Ильхаму Мухаммед оглу

Габибуллазаде Гюлай Вюсал гызы

Халим Айдан Ульфат гызы

Гасанлы Осману Рагим оглу

Гасанову Физули Ильгар оглу

Гашимову Чингизу Сеймур оглу

Гумматли Чичек Гуммат гызы

Гусейнли Арифу Парвиз оглу

Гусейнли Энесу Шикар оглу

Гусейновой Айсу Эльчин гызы

Халиловой Айлин Рауф гызы

Ибрагимли Гюлай Джалал гызы

Ибрагимову Эмину Анар оглу

Ибрагимову Али Руслан оглу

Исмаилову Али Вафадар оглу

Исмаилову Алтаю Хайям оглу

Исмаиловой Сема Фираддин гызы

Исмаилзаде Хадидже Халиг гызы

Керимову Раджабу Рамин оглу

Гараеву Рафаилу Юсиф оглу

Гарибову Шюкрану Ялчин оглу

Гошгарову Музаффару Гадир оглу

Гулузаде Назрин Наиль гызы

Гурбанлы Кямаледдину Эмираддин оглу

Гурбанову Мурсалу Гаджи оглу

Махмудовой Семре Хагани гызы

Мансурову Эльдару Рамиз оглу

Мамедли Мехри Руфат гызы

Мамедову Абульгасану Брильянт оглу

Мамедову Исмаилу Захир оглу

Мамедову Шахину Имран оглу

Мамедовой Фидан Абульфаз гызы

Мамедовой Марьям Эмин гызы

Мамедовой Назрин Рахиб гызы

Мирзазаде Гюндузу Фариз оглу

Мурадлы Адилю Субхи оглу

Мурадлы Нурай Балай гызы

Мусаеву Шахину Эльчин оглу

Мусазаде Самеду Наиль оглу

Мустафаеву Ибрагиму Ага оглу

Мустафаевой Эмилии Акиф гызы

Муршудлу Айхану Дилавер оглу

Мурветовой Гюлай Рашад гызы

Надирли Тунару Эмин оглу

Насирову Кямрану Эльнур оглу

Назарзаде Зауру Джейхун оглу

Нурмамедли Соне Мухаммед гызы

Омару Джабиру Джейхун оглу

Рамизли Захре Ильгар гызы

Рагимли Оруджу Джошгун оглу

Рагимовой Хадидже Тогрул гызы

Рустамову Ниджату Габиль оглу

Садыхову Ниджату Сеймур оглу

Сарыеву Мураду Фахраддин оглу

Сафарову Юсифу Васиф оглу

Сафаровой Айсель Эльдениз гызы

Самедову Метину Горхмаз оглу

Шабановой Райан Зейнаддин гызы

Шамиловой Вюсале Анар гызы

Шарифли Фидан Давид гызы

Ширинову Роялу Шахбаз оглу

Тахирли Заману Заур оглу

Велизаде Айгюн Тофиг гызы

Велизаде Бабеку Эльчин оглу

Юсифовой Назрин Чингиз гызы

Зейналлы Нилуфер Идаят гызы.

2. Кабинету Министров Азербайджана решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.