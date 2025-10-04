В Сирии первые после свержения режима Башара Асада выборы в Народный совет — однопалатный парламент страны — состоятся 5 октября. Формированию нового законодательного органа предшествовали четыре десятилетия диктатуры и 14 лет гражданской войны. Процесс выборов в сирийский парламент нельзя назвать простым, пишет DW.

Не каждый гражданин Сирии отправится на избирательный участок. Политических партий на этих выборах нет, как нет и избирательных плакатов. Вместо этого голосовать будут различные комитеты и избирательные коллегии, поэтому первые выборы в Сирии после свержения там диктатуры называют «косвенными». «Реальность в Сирии не позволяет провести традиционные выборы, учитывая наличие миллионов перемещенных лиц — как находящихся на территории Сирии, так и вынужденных перебраться за границу, — отсутствие официальных документов и хрупкость правовой структуры», — говорится в заявлении правительства Сирии, обнародованном в конце июня.

Из-за этого процесс избрания новых членов Народного совета Сирии будет проходить в несколько этапов.

В июне переходное правительство страны напрямую назначило 11 членов Верховного комитета для выборов в Народный совет. Задачей этого органа является наблюдение за выборами.

Со своей стороны Верховный комитет назначил так называемые избирательные подкомитеты в 62 избирательных округах Сирии. В соответствии с численностью населения некоторые избирательные округа будут иметь более одного места в Народном совете.