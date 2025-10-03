Профилактические меры безопасности принимаются в международном аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге из-за поступившей по телефону угрозы о запуске БПЛА.

Со ссылкой на пресс-секретаря воздушной гавани столицы Денису Гейтманкову об этом сообщило информационное агентство ČTK.

«Из-за анонимной угрозы о приближающихся дронах полиция проводит операцию в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела. Аэропорт работает без ограничений», — отметила пресс-секретарь.

Согласно агентству, об угрозе нападения БПЛА сообщил по телефону неизвестный, говоривший на английском языке. Как следует из сообщения, он заявил о направленных «многочисленных дронах».